Кнутов: укрывшийся в бункере Трамп обречет себя на скудную жизнь без связи

Президент США Дональд Трамп, провоцирующий общественность демонстрацией своего секретного бункера в Колорадо, обречет себя на скудную жизнь без связи, если укроется там в случае ЧП. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, бункер Трампа площадью порядка 20 тысяч квадратных метров расположен под Скалистыми горами в Колорадо. Его построили еще в годы холодной войны, позже заморозили, а сейчас усовершенствовали.
Крепость может защитить даже от ядерного удара. Внутри есть запасы продовольствия и подземные озера с питьевой водой.
«Трамп показал свое убежище, место, где он отсидится в случае конфликта. Но жизнь после укрытия все равно закончится, под землей нормальной жизни не будет, а на поверхность из-за уровня радиация не быстро можно будет вернуться. Поэтому не нужно провоцировать тех людей, которые выступают за развязывание войны. Трамп, как человек грамотный, должен искать пути к сотрудничеству», — отметил он.
Кнутов добавил, что в бункере после ЧП, вероятно, не будет связи с внешним миром.
«Проводная связь вряд ли после ударов сохранится, а радиосвязь выйдет из строя. Я уж не говорю про интернет и телевидение, а если в космосе будут взрывы, то будут выведены из строя и спутники», — добавил эксперт.
По словам специалиста, запасов еды в бункере хватит на несколько лет, но питание не будет таким разнообразным, как на поверхности.
Ранее военный эксперт Кнутов раскрыл стоимость секретного бункера Трампа.