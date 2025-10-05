Кнутов: укрывшийся в бункере Трамп обречет себя на скудную жизнь без связи

«Трамп показал свое убежище, место, где он отсидится в случае конфликта. Но жизнь после укрытия все равно закончится, под землей нормальной жизни не будет, а на поверхность из-за уровня радиация не быстро можно будет вернуться. Поэтому не нужно провоцировать тех людей, которые выступают за развязывание войны. Трамп, как человек грамотный, должен искать пути к сотрудничеству», — отметил он.