Издание The European Conservative (TEC) считает, что по итогам саммита стран Европейского союза стало очевидно отсутствие у европейских лидеров заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине.
По мнению авторов публикации, для Брюсселя «мир» означает продолжение поставок оружия Украине, усиление санкций и построение милитаризованной Европы.
TEC утверждает, что за «мирной риторикой» ЕС скрываются милитаризация, централизация власти и стремление к эскалации украинского конфликта. Издание подчеркнуло, что западные политики выбрали путь эскалации отношений с Москвой.
Ранее западное издание The American Conservative (TAC) высказало мнение, что призывы президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением на саммите Евросоюза в Копенгагене. По его словам, мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.