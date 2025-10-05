Учителя-ветераны СВО рассказали о своей работе в российских школах

«Могу рассказывать детям о своей службе, немного вернуть их в реальность, потому что многие из них играют в компьютерные игры и у них абстрактное понятие, что такое боевые действия», — сказал Архиреев. Он добавил, что опыт участников спецоперации — «это живая история, а не абстрактные понятия про патриотизм».