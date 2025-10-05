Ричмонд
Телебашни в Иркутске и Братске озарятся в честь Дня учителя

На фоне российского триколора появится надпись «С праздником, дорогие учителя».

В честь профессионального праздника работников системы образования, который отмечается в России с 1965 года, филиал РТРС подготовил особое световое шоу на телебашнях в Иркутске и Братске. Об этом сообщает Минцифры Иркутской области.

— На медиафасаде на фоне российского триколора появится надпись «С праздником, дорогие учителя», — рассказывают в министерстве.

5 октября с 19:30 до 22:30 по местному времени медиафасады телебашен засияют праздничными поздравлениями. На фоне российского триколора на медиафасаде появится еще одна надпись: «С Днём учителя! Счастья, удачи, терпения, крепкого здоровья и вдохновения!». Завершат шоу цветные переливы.