В Минсельхозе рассказали о стабилизации цен на куриные яйца

Ранее Life.ru рассказал россиянам о падении цен на сахар. Основные причины этого процесса связаны с началом активной переработки нового урожая сахарной свёклы и изменением баланса спроса и предложения. В этом году потенциальные объёмы произведённого сахара могут достичь порядка 6,5−6,6 млн тонн (с учётом переработки мелассы и сиропа), что полностью покрывает нужды внутреннего рынка и потенциально стимулирует экспорт.