Экс-мэр Нижнего Новгорода пожаловался на омскую колонию, но его опровергли

Адвокаты бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО) из омской ИК-6. В нем осужденный в частности упирал на плохие условия содержания, но областное УФСИН это уже опровергло.
О подаче ходатайства сообщил «Коммерсант». Его рассмотрят в середине октября. Сорокин ранее был приговорен к десяти годам колонии за похищение человека и взятку. Из них он отбыл уже почти восемь.
В обращении экс-мэр посетовал, что в омской колонии условия содержания стали хуже: там он якобы находится в стесненной обстановке с курящими заключенными, нередко не может делать гимнастику, чтобы поддержать здоровья.
Кроме того, он подал заявление в УФСИН по Омской области и казначейству о взыскании морального вреда, который ему причинили ненадлежащие условия содержания.
По ходатайству об УДО суд в Омске планирует заслушать и мнение потерпевшего в деле Сорокина, Александра Новоселова. Ранее было установлено, что в 2004 году сотрудники уголовного розыска и Сорокин насильно вывозили его в лес. Потерпевший уже изложил в собственном обращении в суд свои аргументы против УДО для экс-мэра.
Областное УФСИН оперативно отреагировало на сообщения в СМИ о том, что у Сорокина в ИК-6 якобы плохие условия отбытия наказания.
\ "Информация, размещенная в сети Интернет в отношении осужденного Сорокина О. В., отбывающего наказание в ИК-6 УФСИН России по Омской области, не нашла своего подтверждения.
Условия отбывания наказания осужденного в исправительном учреждении, а также его материально-бытовое обеспечение соответствуют установленным требованиям«, — сообщила “КП Омск” пресс-служба ведомства.
Вместе с тем, каких-либо жалоб и заявлений со стороны Сорокина в адрес руководства ИК-6 не поступало, отметили в УФСИН. Соблюдение прав, свобод и законных интересов заключенных осуществляется в соответствии с действующими законами страны.
Ранее мы сообщали, что в омских колониях даже создаются условия для обучения заключенных новым профессиям.