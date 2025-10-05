Экс-мэр Нижнего Новгорода пожаловался на омскую колонию, но его опровергли

По ходатайству об УДО суд в Омске планирует заслушать и мнение потерпевшего в деле Сорокина, Александра Новоселова. Ранее было установлено, что в 2004 году сотрудники уголовного розыска и Сорокин насильно вывозили его в лес. Потерпевший уже изложил в собственном обращении в суд свои аргументы против УДО для экс-мэра.