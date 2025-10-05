Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО

«Мы находились на временной дислокации в селе, и рядом с нами был разрушенный дом. Я туда зашёл и увидел фортепиано, все в пыли, заваленное грязью. У меня внутри всё сжималось, и мне хотелось его почистить, отремонтировать, оживить», — рассказал военнослужащий.