Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО

БЕЛГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Школьный учитель музыки с позывным «Маэстро» в рядах Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» поддерживает боевых товарищей в зоне СВО игрой на музыкальных инструментах, об этом он рассказал РИА Новости.
«В самом начале СВО, когда мы сюда прибыли (в зону боевых действий — ред.), мне коллеги по работе прислали аккордеон, и мы с ребятами иногда выходили, песенки пели для поднятия боевого духа, настроения», — отметил военнослужащий.
По словам «Маэстро», до мобилизации он работал учителем музыки в школе. Военнослужащий умеет играть на аккордеоне, пианино, гитаре и барабанах. Несмотря на то, что возможности играть на музыкальных инструментах в зоне боевых действий немного, «Маэстро» все равно находит варианты.
«Мы находились на временной дислокации в селе, и рядом с нами был разрушенный дом. Я туда зашёл и увидел фортепиано, все в пыли, заваленное грязью. У меня внутри всё сжималось, и мне хотелось его почистить, отремонтировать, оживить», — рассказал военнослужащий.
«Маэстро» отремонтировал пианино и сыграл на нём в разрушенном доме, он поделился кадрами этого с РИА Новости.
«С учениками поддерживаю связь по возможности, получаю письма от некоторых, а также от учителей — моих коллег. Большое всем спасибо за поддержку и за то тепло, которое вы посылаете. Для нас это очень дорого», — подчеркнул он.
«Маэстро» считает, что не перестал быть учителем с началом военной службы. После победы он вернется в школу к преподаванию музыки детям.
«С победой вернёмся в школу песни петь к ребяткам. Будем продолжать обучение, музицировать», — поделился военнослужащий.