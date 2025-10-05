Ричмонд
Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 5 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную, безоблачную погоду. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до −7 градусов. Скорость ветра — 3,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет преимущественно облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,6 м/с.