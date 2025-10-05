Полицейские предлагают избавиться от имени в соцсетях

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — говорится в материалах МВД, передает ТАСС. Там также обращают внимание, что открытый доступ к личной информации делает пользователей уязвимыми для различных видов мошенничества. Специалисты также советуют внимательно относиться к настройкам приватности аккаунтов и ограничивать круг лиц, имеющих доступ к личным данным.