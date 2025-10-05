Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека

Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам «а», «г» ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу — 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.