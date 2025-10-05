Коллеги Воропаевой охарактеризовали ее как жестокого человека

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Коллеги Ирины Воропаевой, осужденной за доведение пасынка до суицида, охарактеризовали её как жестокого человека, чье мнение не должно оспариваться, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суде были допрошены медики, которые работали вместе с врачом-кардиологом Воропаевой. Один из них охарактеризовал женщину как «жесткого, резкого, безапелляционного, конфликтного, требовательного к своим сотрудникам человека».
«Воропаева всегда убеждена в своей правоте, не допускает иных вариантов развития событий, действует по собственному убеждению, не признает авторитет руководителя», — цитируются в материалах показания коллеги осужденной.
Другой врач рассказал суду, что Воропаеву «можно охарактеризовать как настойчивого человека, мнение которого не должно оспариваться».
Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам «а», «г» ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу — 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.
Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений. Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.
По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.