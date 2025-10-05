Казахстанский боец проиграл американскому на UFC 320

Пунахэле Сориано родился в 1992 году в гавайском городе Лейе. Там он увлекся дзюдо и даже был победителем штата по этому виду спорта. Интерес к смешанным единоборствам проснулся у Сориано благодаря его другу Дэну Айге, ныне выступающему в UFC, который привлек его к тренировкам бойцов ММА по борцовской технике.