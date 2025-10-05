Казахстанский боец проиграл американскому на UFC 320

Представитель Казахстана в смешанных единоборствах Николай Веретенников потерпел поражение от американского спортсмена Пунахэле Сориано в рамках вечера боёв UFC 320. Поединок в полусредней весовой категории продолжался все отведённые три раунда и завершился победой американского бойца единогласным вердиктом судейской коллегии со счётом 30−27 на всех трёх судейских записках, как уточнило издание «Спорт-Экспресс».
Возраст казахстанского бойца составляет 35 лет, а его профессиональный рекорд насчитывает тринадцать побед и семь поражений.
Пунахэле Сориано родился в 1992 году в гавайском городе Лейе. Там он увлекся дзюдо и даже был победителем штата по этому виду спорта. Интерес к смешанным единоборствам проснулся у Сориано благодаря его другу Дэну Айге, ныне выступающему в UFC, который привлек его к тренировкам бойцов ММА по борцовской технике.
