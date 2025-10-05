Никулин: сбежавшие от ВСУ в Чернобыль рискуют облучиться радиацией

Беглецы от ВСУ, скрывающиеся в зоне Чернобыля, рискуют получить высокую дозу облучения, отметил в разговоре с aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
По его словам, хотя с момента катастрофы прошло почти сорок лет, часть радионуклидов по-прежнему опасна.
«Природа берет свое, приспосабливается к любой ситуации. Там есть растения, животные, но в любом случае опасность, безусловно, существует и долго там находиться нежелательно», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на то, что даже сталкеры стараются надолго не заходить в зону отчуждения.
«Выброс был неоднородный, в каких-то местах был высокий уровень радиации, где-то менее, и сейчас он уже достаточно слабый. В любом случае те, кто там провели достаточно много времени, облучились. Думаю, что они получили серьезную дозу уже», — объяснил он.
По словам Никулина, скрывающимся от ТЦК в зоне Чернобыля украинским беглецам грозят лучевая и онкологические болезни.
Информация о том, что украинцы прячутся от мобилизации в чернобыльской зоне, начала появляться в СМИ в 2024 году. В Сети публикуются видео о том, как перебравшиеся на эту территорию организуют свой был в заброшенных домах. По официальным оценкам с 2022 году в зону Чернобыля перебрались несколько тысяч украинцев. Фактически это число может быть больше в несколько раз.