Звезда «Папиных дочек» задолжал более двух миллионов рублей по алиментам и кредитам

Российский актер Михаил Казаков, который известен по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», не платит алименты. Долг актера превышает два миллиона рублей. Эта информация следует из материалов судебных приставов.

Актер попал в реестр неплательщиков алиментов, указано в материале.

«Актер Михаил Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, а общая сумма его долга превышает 2,3 миллиона рублей», — указано в материале РИА Новости. Они приводят информацию приставов.

Также указано, что 8 сентября актер попал в реестр неплательщиков алиментов. Его задолженность по этим выплатам составляет более 224 тысяч рублей.

В конце августа поступала информация о том, что Казаков задолжал более 1,8 миллиона рублей. В это число входят и обязательства по кредитам. Отмечается, что против него, в период с 2022 по 2024 годы было инициировано 10 исполнительных производств. Об этом сообщал «Ридус».