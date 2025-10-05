Гусев: в Воронежской области уничтожили около десяти беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили около десяти беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Воронежской области, проинформировал Александр Гусев.
Он уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков показал кадры последствий массированной атаки беспилотников.