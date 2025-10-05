Сербский лидер Александр Вучич сделал громкое заявление, касающееся всех стран мира. Он сообщил, что государства активно готовятся к войне. По словам президента Сербии, страны заняли выжидающую позицию для определения сторон конфликта. Об этом Александр Вучич рассказал в ходе церемонии ввода в эксплуатацию участка железной дороги Белград-Суботица, транслирует Kurir.
Глава государства подчеркнул, что люди должны знать о всеобщей подготовке к войне. Президент Сербии уточнил, что никто уже не собирается решать конфликты дипломатическим путем. По мнению политика, лидеры ряда стран «роют окопы и ждут начала».
«В нашей стране в определенных вопросах будет еще труднее по той простой причине, что люди должны знать, что все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она будет. И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит, и как все готовятся», — заверил Александр Вучич.
Он добавил, что ситуацию уже сложно назвать подготовкой к «конфликту». По словам сербского лидера, речь идет именно о будущих военных действиях. Александр Вучич уточнил, что в мире продолжает расти напряженность.
Президент Сербии сообщил, что диалог между государствами на данный момент оказывается в тупике. Это ведет к непредсказуемым итогам, подытожил политик, заверив, что страна будет придерживаться нейтралитета.
Издание The American Conservative выдвинуло предположение, что именно Киев пытается втянуть страны Запада в неприятности. В материале подчеркивается, что всему виной очередной призыв нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского создать бесполётную зону над страной. Для НАТО это может грозить эскалацией отношений с Москвой. Зеленский, по мнению автора материала, выразил крайне опасную идею.
При этом президент России Владимир Путин заверил, что блок НАТО развязывает войну с Москвой. РФ не собирается нападать на страны альянса. Однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия не только не отстает в военной сфере, но и столкнулась с вызовами, которых ранее не знала. По мнению российского лидера, армия и оборонная промышленность успешно адаптировались к сложившейся ситуации.