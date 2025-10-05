Гагин: участников операции «Поток» прикрывал отвлекающий огонь

«Та операция была уникальной. Чтобы противник не знал, что ведутся работы по выходу ему в тыл, специально работали несколько огневых точек, которые постоянно шумели. Этот шум перекрывал звук из-под земли. Этот огонь был отвлекающим. Во время операции было учтено множество факторов, ее выполнили настоящие профессионалы», — отметил эксперт.