Гагин: участников операции «Поток» прикрывал отвлекающий огонь

Военный эксперт отметил, что операция «Поток» в Курской области была проведена очень профессионально.

Источник: Аргументы и факты

Операция российских военных «Поток» в Курской области является уникальной, противник до последнего не знал о проходе по трубе, настолько все детально было спланировано, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

По его словам, подобные подземные операции довольно часто происходят на СВО, однако не о всех становится известно массово.

«Та операция была уникальной. Чтобы противник не знал, что ведутся работы по выходу ему в тыл, специально работали несколько огневых точек, которые постоянно шумели. Этот шум перекрывал звук из-под земли. Этот огонь был отвлекающим. Во время операции было учтено множество факторов, ее выполнили настоящие профессионалы», — отметил эксперт.

Ранее командир с позывным Тихий рассказал, что российские бойцы скрытно подобрались по трубе коллектора к позициям ВСУ в ДНР и выбили противника.

Он отметил, что противник знал о передвижении бойцов по трубам и несколько раз открывал огонь.