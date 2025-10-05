В МВД рекомендовали гражданам не указывать в соцсетях полные данные о себе

Пользователям социальных сетей рекомендуется не указывать в своих профилях фамилию, имя, отчество и дату рождения, поскольку мошенники могут получить эту информацию и использовать её в преступной деятельности, следует из материалов МВД РФ.
«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — говорится в тексте.
Также ведомство посоветовало не размещать ФИО и личный телефонный номер в публичном пространстве.
Напомним, ранее появилась информация, что главной мишенью кибермошенников стали пользователи, которым от 25 до 39 лет. Они входят в самую экономически активную возрастную группу. Согласно результатам аналитического исследования, за первое полугодие 2025 года на эту категорию лиц приходится 32,5% всех упоминаний о случаях обмана в соцсетях.