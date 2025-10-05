Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рекомендовали гражданам не указывать в соцсетях полные данные о себе

Пользователям посоветовали не распространять в публичном пространстве фамилию, имя и отчество.

Источник: istockphoto.com

Пользователям социальных сетей рекомендуется не указывать в своих профилях фамилию, имя, отчество и дату рождения, поскольку мошенники могут получить эту информацию и использовать её в преступной деятельности, следует из материалов МВД РФ.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — говорится в тексте.

Также ведомство посоветовало не размещать ФИО и личный телефонный номер в публичном пространстве.

Напомним, ранее появилась информация, что главной мишенью кибермошенников стали пользователи, которым от 25 до 39 лет. Они входят в самую экономически активную возрастную группу. Согласно результатам аналитического исследования, за первое полугодие 2025 года на эту категорию лиц приходится 32,5% всех упоминаний о случаях обмана в соцсетях.