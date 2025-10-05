Ричмонд
Спасатель Щетинин сказал, как избежать смертельной опасности в походе

Спасатель Щетинин объяснил, как подготовиться к походу в лес, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, комментируя поиски пропавшей семьи Усольцевых в лесу Красноярского края, рассказал aif.ru, как подготовиться к походу в лес, даже если он кратковременный, и избежать в дальнейшем возможных нечастных случаев.

«Готовясь к походу, нужно положить в рюкзак теплую одежду на случай ухудшения погоды, компас, небольшой запас продуктов, зажигалку, лекарства, если имеются хронические заболевания, аптечку для оказания первой помощи (есть специальные небольшие наборы)», — отметил Щетинин.

Также, добавил спасатель, желательно зарядить полностью мобильный телефон, иметь при себе пауэрбанк и свисток.

Кроме того, важно знать маршрут, по которому планируется поход.

«Нужно понимать, оборудованная тропа или необорудованная, какой рельеф и протяженность тропы, сколько времени нужно, чтобы ее пройти. Конечно же, важно понимать, какая будет погода в день похода», — отметил Щетинин.

Спасатель констатировал, что при соблюдении обозначенных правил, намного больше шансов, что небольшое путешествие пройдет в удовольствие и завершится без последствий.

Ранее Щетинин назвал aif.ru версии исчезновения Усольцевых в лесу Красноярского края.

Напомним, муж, жена и пятилетний ребенок пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели возле базы отдыха 28 сентября. Известно, что в воскресенье они уже собирались ехать домой, однако перед отбытием решили прогуляться и направились на машине к скальному массиву Буратино — это место в пяти километрах от поселка Кутурчин. С тех пор об их судьбе ничего не известно, обнаружили лишь их машину. Поиски развернулись в труднопроходимой лесной местности в районе Минской петли в Кутурчинском белогорье. Поисковые работы не прекращаются и ночью.