Патрушев: Запад внимательно изучает и полностью понимает слова Путина

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что представители Запада не только слышат, но и очень внимательно изучают все, что говорит Владимир Путин, и полностью понимают его заявления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии клуба «Валдай».