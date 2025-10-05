Ричмонд
Патрушев: Запад внимательно изучает и полностью понимает слова Путина

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что представители Запада не только слышат, но и очень внимательно изучают все, что говорит Владимир Путин, и полностью понимают его заявления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии клуба «Валдай».

— Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают, — подчеркнул Патрушев, добавив, что на Западе понимают слова Путина, даже не владея русским языком.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью уклонилась от комментариев по поводу речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай», заявив, что ЕК «не следит за выступлениями президента Путина».

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, выступил с содержательной речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики, вопросов вооружений и хода специальной военной операции. Главное из высказываний Путина — в материале «Вечерней Москвы».

