МВД предупреждает: не следует указывать в соцсетях свои ФИО

Избыточный массив персональных данных способен предоставить мошенникам доступ к конфиденциальным сведениям о человеке, которые могут быть обращены в преступных целях. В связи с этим в открытых аккаунтах не следует указывать полные фамилию, имя, отчество и дату рождения. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России.