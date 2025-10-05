Священник Портнов сказал, как допустимо ругаться

«У нас никакое ругательство, уничижающее образ человека, сравнение его, например, с животным, с козлом, с собакой или еще с кем-то, недопустимо. Другое дело, когда мы даем некую характеристику действия человека. Он поступил как свинья. Это не то, чтобы было хорошо, но иногда требуется действие не просто осудить, но дать ему еще определенную характеристику. Человек крысятничает, например. Это же нецензурное выражение, но это тоже ругательство, которым показываем определенное качество именно поступка, отделяя его от самого человека, не уничижая саму личность», — отметил настоятель храма.