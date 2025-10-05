Гагин: российские бойцы под Угледаром вскрыли подземный тайник ВСУ

Российские бойцы выбили боевиков ВСУ из подземного тайника под Угледаром осенью 2022 года. Детали операции в беседе с aif.ru раскрыл военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Во время той операции бойцы при проходе в трубе использовали дыхательные аппараты шахтеров. Они меняли их, когда становилось трудно дышать. Гагин обратил внимание на то, что в зоне СВО подземные операции в трубах не редки.
«Штурмовать было тяжело, на тот момент во время любого нашего обстрела и наступления противник прятался под землю. И как только мы прекращали артиллерийский огонь, ВСУ возникали из-под земли и наносили ответный удар. Мы проникли в шахту, местные подсказали, что так можно выйти к позициям ВСУ. Получилось взорвать их позицию, противник не смогу укрыться, после чего начался штурм этих ходов», — отметил эксперт.
До позиций противника по трубе, по словам Гагина, нужно было добираться около часа.
Военный эксперт добавил, что во время таких операций существует много опасностей и неудобств: трудно дышать, могут происходить подтопления участков и обвалы.
Ранее Гагин рассказал, как бойцов РФ на тайных подземных операциях защищают аппараты шахтеров.