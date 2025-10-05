Гагин: российские бойцы под Угледаром вскрыли подземный тайник ВСУ

«Штурмовать было тяжело, на тот момент во время любого нашего обстрела и наступления противник прятался под землю. И как только мы прекращали артиллерийский огонь, ВСУ возникали из-под земли и наносили ответный удар. Мы проникли в шахту, местные подсказали, что так можно выйти к позициям ВСУ. Получилось взорвать их позицию, противник не смогу укрыться, после чего начался штурм этих ходов», — отметил эксперт.