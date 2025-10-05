Андрей Бабиш, лидер движения ANO («Акция недовольных граждан»), одержавшего победу на парламентских выборах в Чехии, заявил о нежелании поставлять оружие Украине и принимать ее в Европейский союз.
На пресс-конференции Бабиш подчеркнул, что новое правительство Чехии сосредоточится в первую очередь на благосостоянии и финансовой поддержке собственных граждан.
Помимо этого, французский президент Эммануэль Макрон может поддержать премьера Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в Евросоюз.
Ранее Виктор Орбан говорил, что открытые угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Глава Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в Евросоюз.
5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович прослезился, когда осознал экономические последствия от вступления страны в Европейский союз.