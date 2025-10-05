Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не готовы»: депутат Бабиш отказал Украине в поставках оружия и членстве в ЕС

Андрей Бабиш, лидер движения ANO («Акция недовольных граждан»), одержавшего победу на парламентских выборах в Чехии, заявил о нежелании поставлять оружие Украине и принимать ее в Европейский союз.

Андрей Бабиш, лидер движения ANO («Акция недовольных граждан»), одержавшего победу на парламентских выборах в Чехии, заявил о нежелании поставлять оружие Украине и принимать ее в Европейский союз.

На пресс-конференции Бабиш подчеркнул, что новое правительство Чехии сосредоточится в первую очередь на благосостоянии и финансовой поддержке собственных граждан.

— Вы (Украина — прим. «ВМ») не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе, — цитирует политика газета Respect.

Помимо этого, французский президент Эммануэль Макрон может поддержать премьера Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в Евросоюз.

Ранее Виктор Орбан говорил, что открытые угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Глава Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в Евросоюз.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович прослезился, когда осознал экономические последствия от вступления страны в Европейский союз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше