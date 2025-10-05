Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД рекомендует россиянам не размещать в соцсетях полную личную информацию

Согласно документам МВД, мошенники могут использовать личные данные в преступных целях. В связи с этим в соцсетях не следует публиковать полные ФИО и дату рождения, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

В публичных профилях не следует указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и номер телефона, так как этот набор данных позволяет злоумышленникам получить о человеке достаточно информации для противоправных действий.

«Для выстраивания комфортной коммуникации проще использовать своё настоящее имя и фамилию, ничего страшного в этом нет. Это даже в большинстве ситуаций правильно. Но критический объём информации надо ограничивать», — подчеркнули в ведомстве.

В России с началом осеннего призыва телефонные аферисты стали представляться сотрудниками военкоматов для уточнения получения электронных повесток. Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа. Это позволяет преступникам получать доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Также полученные персональные данные злоумышленники могут использовать для оформления кредитов или микрозаймов.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.