У татарстанцев в ноябре будет 12 выходных дней

У жителей Татарстана, работающих на пятидневной рабочей неделе, в ноябре будет 12 выходных дней.

Источник: ИА Татар-информ

В начале заключительного месяца осени у татарстанцев будут длинные выходные — со 2 по 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. При этом первая ноябрьская суббота будет рабочей из-за переноса дополнительного выходного.

Кроме того, в Татарстане праздничным нерабочим днем станет 6 ноября, в этот день в республике отметят День Конституции РТ.

Еще восемь выходных в ноябре выпадут на субботу и воскресенье.

Также в последнем месяце осени у татарстанцев два рабочих дня — 1 и 5 ноября — будут сокращенными, поскольку они предшествуют праздничным.