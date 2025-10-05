У татарстанцев в ноябре будет 12 выходных дней

В начале заключительного месяца осени у татарстанцев будут длинные выходные — со 2 по 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. При этом первая ноябрьская суббота будет рабочей из-за переноса дополнительного выходного.
Кроме того, в Татарстане праздничным нерабочим днем станет 6 ноября, в этот день в республике отметят День Конституции РТ.
Еще восемь выходных в ноябре выпадут на субботу и воскресенье.
Также в последнем месяце осени у татарстанцев два рабочих дня — 1 и 5 ноября — будут сокращенными, поскольку они предшествуют праздничным.