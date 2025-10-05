Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два факультета Омского госуниверситета ушли на дистант из-за холода в аудиториях

Дошло до того, что посуду для реактивов химики вынуждены были мыть холодной водой.

Источник: Комсомольская правда

В ОмГУ студентов химического и физического факультетов после жалобы, в частности, в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» перевели на дистанционное обучение. Жалоба была на сильный холод в учебном корпусе № 1.

В посте в соцсети студенты написали, что температура в аудиториях стала критически холодной. Приходилось надевать перчатки на время занятий, на стульях и скамейках сидеть почти невозможно.

«…замерзают все преподаватели, сотрудники, студенты, а работы под окном ведутся в сентября, точнее, как у нас бывает, раскопали, отключили, забыли. В корпусе не только нет отопления, но и горячей воды, мы вынуждены мыть хим. посуду, промывать установки ледяной водой. Никаких мер не принимается. Количество больничных с каждым днем растет», — сообщили молодые люди.

В итоге ректор вуза Иван Кротт оперативно сообщил, что в проблемном корпусе ведутся аварийные работы по ремонту системы отопления. Так что с понедельника, 6 октября, химфак и физфак переходят на дистант.

По предварительным оценкам, отопление в корпусе восстановят к концу следующей недели. В итоге занятия можно будет вернуть к очному формату.

Ранее мы сообщали, что на отсутствие отопления и горячей воды пожаловались жильцы домов на улице 6-я Чередовая.