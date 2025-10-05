Два факультета Омского госуниверситета ушли на дистант из-за холода в аудиториях

В ОмГУ студентов химического и физического факультетов после жалобы, в частности, в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» перевели на дистанционное обучение. Жалоба была на сильный холод в учебном корпусе № 1.
В посте в соцсети студенты написали, что температура в аудиториях стала критически холодной. Приходилось надевать перчатки на время занятий, на стульях и скамейках сидеть почти невозможно.
«…замерзают все преподаватели, сотрудники, студенты, а работы под окном ведутся в сентября, точнее, как у нас бывает, раскопали, отключили, забыли. В корпусе не только нет отопления, но и горячей воды, мы вынуждены мыть хим. посуду, промывать установки ледяной водой. Никаких мер не принимается. Количество больничных с каждым днем растет», — сообщили молодые люди.
В итоге ректор вуза Иван Кротт оперативно сообщил, что в проблемном корпусе ведутся аварийные работы по ремонту системы отопления. Так что с понедельника, 6 октября, химфак и физфак переходят на дистант.
По предварительным оценкам, отопление в корпусе восстановят к концу следующей недели. В итоге занятия можно будет вернуть к очному формату.
