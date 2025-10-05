В Пермском крае установят искусственные платформы для гнездовий беркута

В Пермском крае установят искусственные платформы для решения проблемы дефицита гнездовий беркута. Беркут занесен в Красную книгу РФ, Прикамья и других регионов. За последние 40 лет численность краснокнижной птицы в Пермском крае сократилась в пять раз — с 12 до двух-трех гнездящихся пар.
Беркут устраивает свои массивные гнезда только на высоких деревьях возрастом 100 лет и более. В результате сплошных рубок леса, пожаров и ветровалов таких гигантов на подходящих территориях для гнездования практически не осталось.
Основу искусственной платформы составит деревянный настил. Его установят на высокое дерево и соорудят подобие гнезда из крупных веток. Беркуты смогут использовать такие платформы для своего гнездования. Проект реализуют в Гайнском округе. Именно на севере Прикамья ранее наблюдалась наибольшая плотность гнездования исчезающей птицы.
Рядом с платформами установят средства дистанционного мониторинга, включая фотоловушки и видеокамеры. Его результаты орнитологи применят для улучшения природоохранных мероприятий и получения новых сведений о биологии и экологии беркута.
Проект пермских орнитологов стал победителем конкурса экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. Работы проведет профессиональная команда под руководством ученых кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ Галины Матвеевой и Романа Харина.