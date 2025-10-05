В Пермском крае установят искусственные платформы для гнездовий беркута

В Пермском крае установят искусственные платформы для решения проблемы дефицита гнездовий беркута. Беркут занесен в Красную книгу РФ, Прикамья и других регионов. За последние 40 лет численность краснокнижной птицы в Пермском крае сократилась в пять раз — с 12 до двух-трех гнездящихся пар.