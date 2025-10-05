Ричмонд
ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ

Кроме того, наземные системы ПВО приведены в «состояние повышенной готовности».

Источник: Аргументы и факты

Военные самолёты подняты в воздух в Польше на фоне якобы активности РФ, утверждается в сообщении оперативного командования родов ВС республики.

Речь идёт об истребителях. Кроме того, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в «состояние повышенной готовности».

«Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении командования в соцсети X*.

Военные заявили, что эти меры «направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами».

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российская сторона строго соблюдает международные правила. В частности, при полётах авиации не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами других государств.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.