ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ

Военные самолёты подняты в воздух в Польше на фоне якобы активности РФ, утверждается в сообщении оперативного командования родов ВС республики.
Речь идёт об истребителях. Кроме того, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в «состояние повышенной готовности».
«Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении командования в соцсети X*.
Военные заявили, что эти меры «направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами».
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российская сторона строго соблюдает международные правила. В частности, при полётах авиации не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами других государств.
