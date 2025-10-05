Актер Казаков, сыгравший Полежайкина, накопил крупный долг по алиментам и кредитам

Российский актер Михаил Казаков накопил приличный долг по алиментам. Его сумма составляет не менее 2,3 миллиона рублей. Актер известен по роли Полежайкина в «Папиных дочках». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебных приставов.
Так, уже к концу августа Михаил Казаков накопил долг на порядка 1,8 миллиона рублей. Более половины из этой суммы — задолженность по кредитам.
Позже, в сентябре, оказалось, что актер также не платит по алиментам. Так, к общей сумме невыплаченных средств прибавились еще 224 тысячи рублей. К октябрю долг еще возрос.
В стране с ноября изменится процесс взыскания долгов. Теперь соответствующие органы смогут взыскивать с граждан задолженности по обязательным платежам без обращения в суд. К ним относятся налоги, штрафы и другие сборы.