В Самаре планируют создание сети канатных дорог

В стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года вошел проект «Интеллектуальная мобильность». Он предусматривает формирование современной, высокотехнологичной и устойчивой системы общественного транспорта, который сократит затраты времени на передвижения по городу, а также будет способствовать сокращению пробок и загрязнения воздуха. В частности, речь идет о создании сети канатных дорог.