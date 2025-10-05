Ричмонд
В Самаре планируют создание сети канатных дорог

В стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года вошел проект «Интеллектуальная мобильность». Он предусматривает формирование современной, высокотехнологичной и устойчивой системы общественного транспорта, который сократит затраты времени на передвижения по городу, а также будет способствовать сокращению пробок и загрязнения воздуха. В частности, речь идет о создании сети канатных дорог.

Источник: РИА Новости

В число ключевых мероприятий проекта включили:

  • создание городских канатных линий для разгрузки транспортных узлов, особенно в районах с перепадами высот;
  • создание инфраструктуры канатных дорог (остановки, парковки для транспорта, оплата проезда и пр.);
  • содействие созданию канатной дороги от микрорайона Южный город к железнодорожному вокзалу Самары;
  • разработка проекта по строительству канатной дороги Самара — Рождествено;
  • интеграция системы канатных дорог в городскую транспортную систему;
  • внедрение систем безопасности, цифрового мониторинга и онлайн-оплаты.

Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября.

Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождествено, обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией «Версиво», был внесен перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден. Хотя желание вложиться изъявляла французская компания Pomagalski (POMA).

Проект «канатки» до Южного города в 2015 году начал продвигать застройщик микрорайона — ГК «Древо». Тогда обозначались сроки строительства — 2018−2019 годы. Причем партнером самарской компании также являлась «POMA». Но дальше утверждения документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло.