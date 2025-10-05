Солодов предложил компенсировать затраты спасателей за счет нарушителей

Губернатор поручил принять меры по ужесточению ответственности за организацию туров с нарушениями правил безопасности, включая расследование правоохранительными органами и внесение изменений в законодательство. По его мнению, необходимо внести в федеральное законодательство норму о компенсации расходов на спасательные операции в случаях, когда организаторы туров нарушают правила безопасности. Соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена и внесена в Государственную Думу.