Солодов предложил компенсировать затраты спасателей за счет нарушителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в субботу, 4 октября, предложил ввести ответственность организаторов туристических походов за возмещение расходов на спасательные операции в случае нарушения ими правил безопасности. Эта инициатива прозвучала после трагического инцидента на Вилючинском вулкане, где двое из трех туристов погибли в результате падения.
Солодов отметил, что группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута и неблагоприятный сезон для восхождения. Спасательная операция, в которой участвовало около 50 человек, несмотря на профессионализм спасателей, не смогла предотвратить трагедию.
Губернатор поручил принять меры по ужесточению ответственности за организацию туров с нарушениями правил безопасности, включая расследование правоохранительными органами и внесение изменений в законодательство. По его мнению, необходимо внести в федеральное законодательство норму о компенсации расходов на спасательные операции в случаях, когда организаторы туров нарушают правила безопасности. Соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена и внесена в Государственную Думу.
— Надеюсь, данная история послужит уроком для всех туристов, кто в дальнейшем захочет острых ощущений на экстремальных маршрутах Камчатки, и здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни, — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Утром 4 октября стало известно, что на Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана. По данным службы спасения, двое туристов получили травмы рук и ног, сорвавшись во время восхождения на вулкан.