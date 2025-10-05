Никаких дождей: что будет с погодной в Башкирии в ближайшие дни

В Башкирию пришла теплая и сухая погода. Она продержится как минимум до середины следующей недели. Такой прогноз дают синоптики регионального Гидрометцентра.
Как пояснили специалисты, на прошедшей неделе в республике было холодно: в последний день сентября температура воздуха падала до −2 градусов, а днем не поднималась выше +11. Но на выходных потоки воздуха сместились с северного на юное направление: на территорию Башкирии пришла теплая воздушная масса.
В ближайшие три дня в республике обойдется без осадков. Сегодня температура поднимется до +11, +17 градусов. То же самое будет 6 и 7 октября, но днем будет подмораживать: 0, +5.
