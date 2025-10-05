МВД рекомендовало россиянам не указывать в соцсетях полные данные о себе

Россиянам в своих профилях в социальных сетях не стоит указывать полные личные данные, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
— Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения, — цитирует сообщение ТАСС.
Также в министерстве призвали не публиковать где-либо свой личный мобильный номер.
Ранее россиянам рассказали, что мошенники начали рассылать на электронные адреса россиян письма с фейковыми предложениями от «М. Видео». Перейдя по ссылке, человек попадает на поддельный сайт, стилизованный под интернет-магазин.
Также мошенники, выдавая себя за представителей банков, рассылают россиянам электронные письма о якобы введении нового налога. Письма о новом налоге приходят клиентам всех крупных банков, при этом мошенники адаптируют сообщения под стиль каждого конкретного учреждения.