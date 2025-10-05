Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД рекомендовало россиянам не указывать в соцсетях полные данные о себе

Россиянам в своих профилях в социальных сетях не стоит указывать полные личные данные, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Россиянам в своих профилях в социальных сетях не стоит указывать полные личные данные, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

— Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в министерстве призвали не публиковать где-либо свой личный мобильный номер.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники начали рассылать на электронные адреса россиян письма с фейковыми предложениями от «М. Видео». Перейдя по ссылке, человек попадает на поддельный сайт, стилизованный под интернет-магазин.

Также мошенники, выдавая себя за представителей банков, рассылают россиянам электронные письма о якобы введении нового налога. Письма о новом налоге приходят клиентам всех крупных банков, при этом мошенники адаптируют сообщения под стиль каждого конкретного учреждения.