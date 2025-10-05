Врачи Татарстана бьют тревогу из-за массового применения препаратов для похудения

Несмотря на то, что подобные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача, расследование показало, что в некоторых аптеках Казани их можно приобрести без назначения. Ситуация усугубляется тем, что эти средства свободно продаются на маркетплейсах, где отсутствуют какие-либо гарантии безопасности и контроля качества.