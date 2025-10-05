Ричмонд
Врачи Татарстана бьют тревогу из-за массового применения препаратов для похудения

Особую опасность представляют препараты на основе семаглютина.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Татарстана бьют тревогу из-за неконтролируемого применения препаратов для похудения — в республике фиксируется тревожная тенденция использования медицинских препаратов не по назначению с целью быстрого снижения веса. По данным ГТРК «Татарстан», многие желающие похудеть обращаются к различным лекарственным средствам, включая препараты для диабетиков, антидепрессанты и мочегонные средства, не осознавая возможных рисков для здоровья.

Рекламные обещания о потере 5−10 килограммов за короткий срок с помощью всего одного укола привлекают внимание людей, стремящихся к быстрому результату. Однако за таким «быстрым» похудением часто скрываются серьезные проблемы со здоровьем.

По словам врача-эндокринолога поликлиники № 20 Казани Лейли Калимуллиной, самолечение приводит к множеству осложнений: нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, запорам и диарее, вздутию живота, повышенному газообразованию, более серьезным последствиям.

Особую опасность представляют препараты на основе семаглютина, предназначенные для лечения диабета. При неправильном применении и самостоятельной дозировке они могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до потери слуха и зрения.

Несмотря на то, что подобные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача, расследование показало, что в некоторых аптеках Казани их можно приобрести без назначения. Ситуация усугубляется тем, что эти средства свободно продаются на маркетплейсах, где отсутствуют какие-либо гарантии безопасности и контроля качества.