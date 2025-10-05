Пенсионерам напомнили о возможности получить единовременную выплату по накопительной пенсии

Она пояснила, что еще одним условием является возраст пенсионера. Так, на выплату могут претендовать женщины старше 55 лет и мужчины, чей возраст превышает 60 лет. Ежемесячный размер части при этом должен быть меньше 10% прожиточного минимума. Он в 2026 году составит 16,2 тысячи рублей. При выполнении всех условий гражданин имеет право на получение единоразовой выплаты.