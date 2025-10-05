Пенсионерам напомнили о возможности получить единовременную выплату по накопительной пенсии

Россиянам напомнили о праве на получение единовременной выплаты по накопительной пенсии. Такая возможность будет доступна ряду пожилых граждан в 2026 году. Она есть у тех пенсионеров, чья сумма накоплений не превышает 440 тысяч рублей. Об этом предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб в диалоге с ТАСС.
Она пояснила, что еще одним условием является возраст пенсионера. Так, на выплату могут претендовать женщины старше 55 лет и мужчины, чей возраст превышает 60 лет. Ежемесячный размер части при этом должен быть меньше 10% прожиточного минимума. Он в 2026 году составит 16,2 тысячи рублей. При выполнении всех условий гражданин имеет право на получение единоразовой выплаты.
Всего, утверждает парламентарий, при периоде выплаты в 270 месяцев максимальная сумма составит порядка 440 тысяч рублей. В 2026 году этой мерой могут воспользоваться около 700 тысяч человек, добавила Светлана Бессараб.
Парламентарий уточнила, что размер средней выплаты составит чуть более 61 тысячи рублей. При этом конкретная сумма зависит от накоплений каждого человека.
Кроме того, в 2026 году произойдут изменения в графике получения квитанций за ЖКХ. Так, с марта граждане станут находить платежки вплоть до 5-го числа каждого месяца. По словам депутатов, сроки сдвинули для удобства управляющих компаний и граждан.
В России также ожидается повышение тарифов на электричество. Для большинства регионов в октябре 2026 года рост составит 10,8−10,9%. Немного иные условия для новых территорий — ЛНР и ДНР. В этих субъектах допускается увеличение до 50%.
Также, с 1 сентября планируется ежегодная индексация стипендий студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, аспирантов, ординаторов. Так, стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования будет ежегодно увеличиваться на 4% с 1 сентября каждого года, начиная с 2026. В Госдуме отметили важность размеров стипендий. Студенты относятся к категории социально уязвимого населения. Депутаты выступили с инициативой по упрощению жизни студентов. В ГД было предложено сделать для учащихся проезд на общественном транспорте бесплатным.