Хабаровские выпускники смогут заработать до 10 баллов к ЕГЭ, сдав ТехноГТО

Успешный результат может принести выпускникам десять дополнительных баллов к Единому государственному экзамену, сообщает пресс-служба правительства региона.
Очные испытания пройдут 27 октября на базе Краевого центра образования. Участники продемонстрируют навыки по кибербезопасности, работе с беспилотниками, цифровому моделированию, блогингу, фактчекингу и другим направлениям. К очной сдаче допускаются участники, набравшие не менее 70 баллов по пяти онлайн-нормативам.
«Задания максимально приближены к повседневным ситуациям — от защиты личных данных до применения навигационных сервисов. Для получения золотого знака отличия необходимо успешно сдать два очных норматива», — отметили в правительстве края.
Наличие золотого значка ТехноГТО позволит выпускникам 2026 года получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Данные об отличниках будут включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
Комплекс ТехноГТО организован Кружковым движением НТИ при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Движения Первых», НИУ ВШЭ и Росмолодёжи. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Россия — страна возможностей» и входит в национальный проект «Молодёжь и дети», инициированный президентом России Владимиром Путиным.