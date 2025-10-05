Хабаровские выпускники смогут заработать до 10 баллов к ЕГЭ, сдав ТехноГТО

Наличие золотого значка ТехноГТО позволит выпускникам 2026 года получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Данные об отличниках будут включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.