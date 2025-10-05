Ричмонд
В аэропорту Хабаровска прошли учения по защите от беспилотников

Основные события развернулись на летном поле 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска состоялись масштабные учения по гражданской обороне. Тренировка была частью общероссийских проверок готовности служб к ЧС. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основные события развернулись на летном поле 2 октября. По учебному сценарию, аэродром подвергся атаке беспилотников. Один из дронов повредил линию электропередач, два других удалось сбить, но при падении они повредили топливозаправочную машину. В результате условной аварии водитель получил травмы, а автомобиль загорелся.

На место происшествия оперативно прибыла аварийно-спасательная команда аэропорта. Служба безопасности оцепила опасную зону, пожарные приступили к тушению возгорания, а технические специалисты восстановили энергоснабжение. Медики оказали помощь пострадавшему водителю.

В ходе учений также проверили систему оповещения сотрудников и населения, готовность защитного сооружения для укрытия людей и работоспособность специальной техники. Организаторы отметили, что все службы успешно справились с поставленными задачами.