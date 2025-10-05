В аэропорту Хабаровска прошли учения по защите от беспилотников

Основные события развернулись на летном поле 2 октября. По учебному сценарию, аэродром подвергся атаке беспилотников. Один из дронов повредил линию электропередач, два других удалось сбить, но при падении они повредили топливозаправочную машину. В результате условной аварии водитель получил травмы, а автомобиль загорелся.