Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров стартовало в Иркутске

4 октября в Иркутске торжественно открылось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 15−18 и 19−20 лет. Это значимое событие для региона, так как Приангарье впервые принимает всероссийские соревнования по этому виду спорта. Об этом рассказывают власти Иркутской области.