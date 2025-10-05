Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров стартовало в Иркутске

4 октября в Иркутске торжественно открылось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 15−18 и 19−20 лет. Это значимое событие для региона, так как Приангарье впервые принимает всероссийские соревнования по этому виду спорта. Об этом рассказывают власти Иркутской области.
— От Приангарья на помост выйдет 31 тяжелоатлет из Иркутска, Ангарска, Зимы, Саянска и поселка Залари. Это члены юниорской и юношеской сборных страны — Дарья Кузнецова, Семен Караваев, Ксения и Анастасия Бурмецкие, Егор Сапега, Никита Огородников, Артем Фурсов, Тинико Мигуцкая, Екатерина Протасова, Ярослав Макаров, Алина Шибанова, Егор Спасибко, Артем Гусев и другие, — рассказывают в правительстве области.
Первенство приурочено к двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 140-летию российской тяжелой атлетики. В турнире принимают участие 340 спортсменов из 49 регионов страны, включая мастеров спорта международного класса и мастеров спорта России.
Соревнования продлятся до 12 октября, и за это время спортсмены будут бороться за медали в трех дисциплинах: рывок, толчок и двоеборье. Лучшие атлеты продемонстрируют свое мастерство и силу, а зрители смогут насладиться зрелищными выступлениями и поддержать своих кумиров.