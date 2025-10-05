Взрывы прогремели во Львове и Чернигове

Очевидцы сообщают о взрывах во Львове, Чернигове и еще нескольких городах Украины. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщило украинское издание «Страна».
— Под ударом западные области. Взрывы раздаются во Львове. Также ПВО работает в Ивано-франковской и Хмельницкой области. Кроме того, новые взрывы прозвучали в Чернигове, — говорится в публикации.
Также там сообщили, что в небе над Украиной наблюдается множество беспилотников, передает Lenta.ru.
2 октября в СМИ сообщали, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям в Одессе. Также очевидцы сообщили о серии взрывов в Киевской и Сумской областях.
15 сентября сообщалось, что два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области Украины были поражены взрывами после атаки беспилотников ВС РФ. Так, один дрон попал в предприятие, занимающееся топливными материалами.
3 августа в городах Николаев и Херсон после серии взрывов отключили электроэнергию. Кроме того, в Николаеве также после взрывов пропал свет и начался пожар.