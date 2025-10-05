Топ-5 главных новостей в Молдове 5 октября 2025: День вина в Кишиневе — неоправданно дорого и мокро; почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты; в Молдову перед неделей

Главные новости в Молдове на утро воскресенья, 5 октября 2025:
1. Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.
2. День вина в Кишиневе: Ливни, почти нет людей, вино дороже, чем в магазинах, а шашлык и мититеи стоят немыслимых денег — 80 леев за сто граммов.
3. Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».
4. В Молдову на один день приходит солнце и тепло: Наслаждаемся перед неделей дождей и холодрыги.
5. Молдавский депутат Раду Мариан отпраздновал «победу над Россией», но ему устроили разгром в соцсетях.
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).