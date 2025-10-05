«Это нереально»: Зарубина — об отмене русской культуры на Западе

Ольга Зарубина встала на защиту русской культуры.
Певица Ольга Зарубина не без сожаления наблюдает за тем, что сейчас происходит с российскими артистами и культурой, которую на Западе пытаются «задушить». Однако исполнительница убеждена, что все образуется, а целую культуру в любом случае невозможно «отменить». Об этом Зарубина рассказала в беседе с URA.RU.
«Отменить, уничтожить культуру любой страны — нереально. Можно этого желать, пытаться что-то сделать, но не больше. Это культура русских людей. Это все равно, что родился ребенок, отказался от своей матери и захотел иметь другую», — говорит Зарубина.
Певица напомнила, что наша история богата величайшими талантами, а какое у нас было дворянское образованное общество. «Если копнуть лет на 100−200−300 назад, то мы очень неглупые, образованные, с хорошим вкусом люди. Мы выбираем лучшее на генетическом уровне. Поэтому наша культура была, есть и будет», — резюмировала Ольга Зарубина.
Сейчас надо пережить этот сложный болезненный период и в конечном итоге эта оголтелая русофобия закончится. То же самое касается и попыток «отмен» наших артистов. В частности, оперной дивы Анны Нетребко.