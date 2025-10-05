Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог из Иркутской области стал победителем конкурса «Директор года России»

Это звание было присвоено ему накануне в Кремле.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Максим Астраханцев, педагог и директор образовательного комплекса из Иркутской области, стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Это звание было присвоено ему накануне в Кремле на праздничном концерте, посвященном Международному Дню учителя. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

— Впервые на таком высоком уровне представитель Иркутской области не просто вошел в число лауреатов, но смог доказать, что он лучший из лучших директоров школ в России. Не сомневаюсь, что конкуренция была на высочайшем уровне, — рассказывают власти.

В 2025 году первый тур заключительного этапа конкурса прошел в Екатеринбурге, где победителем в прошлом году стал директор школы № 1 имени С. С. Алексеева Алексей Махновецкий. По традиции, в следующем году тридцать директоров школ-победителей отборочного этапа приедут в Иркутскую область для участия в финальных испытаниях.