Педагог из Иркутской области стал победителем конкурса «Директор года России»

Максим Астраханцев, педагог и директор образовательного комплекса из Иркутской области, стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Это звание было присвоено ему накануне в Кремле на праздничном концерте, посвященном Международному Дню учителя. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Впервые на таком высоком уровне представитель Иркутской области не просто вошел в число лауреатов, но смог доказать, что он лучший из лучших директоров школ в России. Не сомневаюсь, что конкуренция была на высочайшем уровне, — рассказывают власти.
В 2025 году первый тур заключительного этапа конкурса прошел в Екатеринбурге, где победителем в прошлом году стал директор школы № 1 имени С. С. Алексеева Алексей Махновецкий. По традиции, в следующем году тридцать директоров школ-победителей отборочного этапа приедут в Иркутскую область для участия в финальных испытаниях.