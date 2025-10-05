Педагог из Иркутской области стал победителем конкурса «Директор года России»

В 2025 году первый тур заключительного этапа конкурса прошел в Екатеринбурге, где победителем в прошлом году стал директор школы № 1 имени С. С. Алексеева Алексей Махновецкий. По традиции, в следующем году тридцать директоров школ-победителей отборочного этапа приедут в Иркутскую область для участия в финальных испытаниях.