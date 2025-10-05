Конкурс «Мисс Россия — 2025» выиграла Анастасия Венза из Московской области

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025» стала Анастасия Венза из Московской области. Финал конкурса прошел в субботу, 4 октябр, в нем участвовало 50 девушек из разных регионов России.
Венза учится в Сеченовском университете, а в свободное время занимается верховой ездой и профессионально играет в волейбол.
— Долгие годы занятий волейболом помогли мне развить командный дух, настойчивость и уверенность в себе, — рассказала победительница.
В качестве приза она получила самую дорогую корону в мире и миллион рублей. Теперь она представит Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в ноябре в Таиланде, передает URA.ru.
Жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025». По словам организаторов, из-за политических обстоятельств Белик выступала с лентой «Дальний Восток» и стала первой представительницей этого региона.
9 сентября во всем мире отметили Международный день красоты. «Вечерняя Москва» выясняла, как менялись стандарты привлекательности.