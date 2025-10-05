Герой России призвал вернуть в школы уроки НВП

ГЕНИЧЕСК, 5 окт — РИА Новости. Герой России, преподаватель и танкист с позывным «Ольха», сообщил РИА Новости, что считает полезным вернуть в школы уроки Начальной военной подготовки (НВП), а также в полной мере восстановить ДОССАФ.
«У армии и школы (общее — ред.) это, наверное, патриотизм… Я считаю, нужно вводить в школы НВП (начальную военную подготовку — ред.), как раньше было… Чтобы не то что там стрелять учился, а хотя бы знать азы боевого оружия. Разборку, сборку. Ну вот в кадетских классах это преподают. А в таких (обычных — ред.) классах, ну я вот слышал, что вроде бы возвращается», — сказал РИА Новости «Ольха».
«То, что кадетские сейчас корпуса открывают, я очень этому рад. Потому что там есть дисциплина. Там военная дисциплина большая. Построение, физическая подготовка, разборка, участие в соревнованиях. Ездят, ну везде практически ездят ребята», — сказал танкист.
Собеседник агентства отметил, что личное общение между детьми вытаскивает их из смартфоном и телефонов.
«Да, на соревнованиях они общаются, новых знакомых заводят, пишут, переписываются. Как бы больше общения надо. Телефон — он телефон. Я конечно не против телефона, но когда общение и дружба (вживую — ред.) — это хорошо», — заключил военный.