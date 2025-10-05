Герой России призвал вернуть в школы уроки НВП

«У армии и школы (общее — ред.) это, наверное, патриотизм… Я считаю, нужно вводить в школы НВП (начальную военную подготовку — ред.), как раньше было… Чтобы не то что там стрелять учился, а хотя бы знать азы боевого оружия. Разборку, сборку. Ну вот в кадетских классах это преподают. А в таких (обычных — ред.) классах, ну я вот слышал, что вроде бы возвращается», — сказал РИА Новости «Ольха».