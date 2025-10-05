Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники СБУ начали похищать недовольных киевским режимом харьковчан

Администратор чата Анастасия Быкова рассказала о случаях исчезновения людей.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники СБУ начали похищать харьковчан, недовольных киевским режимом, рассказала жительница Шебекино Анастасия Быкова, которая также является администратором закрытого харьковского чата, где горожане могли высказать свое недовольство.

По ее словам, около года назад один из участников чата создал еще один чат, так как, вероятно, понял, что опасно общаться с таким количеством человек. Примерно спустя два месяца к этому человеку пришли сотрудники СБУ, передает РИА Новости.

Кроме того, начали пропадать люди, публиковавшие в чате фотографии, по которым можно было определить их место жительства.

Также девушка рассказала, что однажды СБУ связались с ней и предложили передать привет одному из участников чата, который тогда находился в СИЗО.

Ранее Быкова сообщала о попытках вербовки со стороны СБУ, сопровождавшихся угрозами физической расправы над ее отцом.