«Постону и постыну, а потом приду к тебе»: Симоньян обратилась к мужу на 9-й день после его смерти. Видео

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала трогательное видеообращение к покойному мужу, известному режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Видео появилось спустя девять дней после смерти Кеосаяна.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве проходит прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном: биография, карьера и борьба за жизнь.

«Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Мы встретимся опять. А пока немножко еще постыну без тебя в этом стылом доме», — процитировала Симоньян строки российского поэта Николая Асеева.

Симоньян также поделилась воспоминаниями о совместной жизни с Кеосаяном. Она отметила, что несмотря на напряженный рабочий график, муж всегда находил время для семьи и особенно для детей. По словам Симоньян, Кеосаян не только много работал, но и стремился участвовать в жизни детей. Недавно она публиковала видео, где режиссер учит детей играть на фортепиано. Симоньян призналась, что потеря супруга стала для всей семьи невосполнимой утратой.

С проблемами со здоровьем Кеосаян начал сталкиваться еще с 2010 года. К концу 2024 года его состояние резко ухудшилось, он впал в кому. 26 сентября 2025 года он скончался. О смерти супруга сообщила его жена Маргарита Симоньян.

