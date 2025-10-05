Волейбольная «Омичка» начала чемпионат России с победы в Красноярске

В субботу, 4 октября, волейбольная «Омичка» в матче первого тура чемпионата России в суперлиге победила в Красноярске «Енисей». Счет — 3:1.
По ходу стартовой партии хозяйки продолжительное время лидировали. Однако при счёте 16:13 наша команда выдала рывок в восемь очков, благодаря которому и выиграла 19:25.
Во втором сете красноярки однако в хорошей борьбе лидировали все время и победили 25:20, сообщила пресс-служба «Омички».
В еще двух партиях однако омская команда победила 25:16 и 25:17. В итоге 3:1 по партиям, успех наших волейболисток.
В субботу, 11 октября, «Омичка» второй свой матч в чемпионате проведет дома против «Ленинградки».
