Волейбольная «Омичка» начала чемпионат России с победы в Красноярске

Счет по партиям составил 25:19, 20:25, 25:16, 25:17.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 4 октября, волейбольная «Омичка» в матче первого тура чемпионата России в суперлиге победила в Красноярске «Енисей». Счет — 3:1.

По ходу стартовой партии хозяйки продолжительное время лидировали. Однако при счёте 16:13 наша команда выдала рывок в восемь очков, благодаря которому и выиграла 19:25.

Во втором сете красноярки однако в хорошей борьбе лидировали все время и победили 25:20, сообщила пресс-служба «Омички».

В еще двух партиях однако омская команда победила 25:16 и 25:17. В итоге 3:1 по партиям, успех наших волейболисток.

В субботу, 11 октября, «Омичка» второй свой матч в чемпионате проведет дома против «Ленинградки».

Ранее «КП Омск» публиковала комментарий капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова о победе над «Локомотивом» в матче чемпионата КХЛ.