В МВД дали россиянам важный совет: правильные действия в соцсетях уберегут от мошенников

Напомним, ранее россиянам рассказали о последних уловках кибермошенников. Теперь аферисты нацелились на аккаунты учителей. Преступники копируют аккаунты педагогов, школьных медсестер или других сотрудников администрации учебного заведения, связываются с родителями и выманивают деньги. Кроме того, есть и другая схема. Учителям поступает личное сообщение якобы от директора школы с просьбой перевести зарплату на безопасный счет. Якобы это необходимо для проведения каких-то проверок. В результате финансы остаются у аферистов. Но также на этом афера не заканчивается. Далее начинается транслироваться уже знакомая схема, о том, что деньгами преподавателя якобы оплачиваются нужды ВСУ, и с жертвой уже связывается мошенник в роли сотрудника российских силовых структур.