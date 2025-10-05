В МВД дали россиянам важный совет: правильные действия в соцсетях уберегут от мошенников

В МВД дали россиянам важный совет. Отмечается, что правильные действия уберегут жителей РФ от мошенников. В ведомстве подчеркнули, что есть список рекомендаций по безопасности в социальных сетях. В МВД советуют не указывать полную личную информацию, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения, в своих социальных сетях.
«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — говорится в сообщении ТАСС по этой теме.
В ведомстве настоятельно советуют не публиковать телефонные номера в открытых источниках. По информации от МВД, для безопасного общения в интернете достаточно использовать только имя и фамилию. В большинстве ситуаций это будет оптимальным решением.
Нужно отметить, что ни один сервис не совершенен, утечки данных происходят очень часто. Мошенники могут воспользоваться информацией в своих противоправных целях.
Напомним, ранее россиянам рассказали о последних уловках кибермошенников. Теперь аферисты нацелились на аккаунты учителей. Преступники копируют аккаунты педагогов, школьных медсестер или других сотрудников администрации учебного заведения, связываются с родителями и выманивают деньги. Кроме того, есть и другая схема. Учителям поступает личное сообщение якобы от директора школы с просьбой перевести зарплату на безопасный счет. Якобы это необходимо для проведения каких-то проверок. В результате финансы остаются у аферистов. Но также на этом афера не заканчивается. Далее начинается транслироваться уже знакомая схема, о том, что деньгами преподавателя якобы оплачиваются нужды ВСУ, и с жертвой уже связывается мошенник в роли сотрудника российских силовых структур.
Чтобы не стать жертвой кибермошенников, нужно распознать обман в самом начале и соблюдать меры предосторожности. Во-первых, не стоит переводить средства на незнакомые счета, называть коды из СМС. А во-вторых, есть ключевые фразы, по которым можно сразу распознать, что с вами говорит аферист. По информации Центрального банка, мошенники часто заявляют, что переводят разговор на сотрудника Центробанка, правоохранительных структур или финансового надзора. Они могут упоминать о финансировании запрещённых или экстремистских организаций, предлагать удалённую работу или сообщать о заказных письмах или посылках, якобы отправленных на имя жертвы.
Ранее KP.RU сообщил о простых, но действенных способах защиты от кибермошенников. Отмечается, что взломать аккаунт проще всего, если человек давно не обновлял ПО.