Врач Гурин: 10 тыс. шагов в день — маркетинговый ход, а не медицинская норма

Врачи всегда говорят, что ходьба важна для здоровья, но сколько именно шагов нужно делать в день, до сих пор не ясно. Многие слышали о норме в 10 тыс. шагов, — якобы именно такое количество помогает держать в тонусе тело, — однако, по словам врачей, эта цифра не подтверждена исследованиями. Подробнее о том, сколько все же шагов в день нужно делать, кому длительные прогулки могут быть противопоказаны и как изменения в походке могут указать на проблемы со здоровьем — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню ходьбы.