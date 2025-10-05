В аэропорту Перми задерживают вылет и прилет трех рейсов

Утром 5 октября в расписание Международного аэропорта «Пермь» внесли ряд изменений. В «Большом Савино» на четыре часа отложили вылет в Сочи, задерживают прилеты из Калининграда и Антальи.
Согласно онлайн-табло аэропорта, прилет рейса ЕО 884 из Калининграда в Пермь перенесли с 06:55 на 11:55, ZF 864 из турецкой Антальи с 14:40 предварительно на 15:30.
Сразу на четыре часа задерживают вылет воздушного судна в Сочи. Совместный авиарейс N4 424 и ЕО 424 предварительно перенесли с 08:05 на 12:30. Воздушное судно из Сочи приземлилось в Перми также с опозданием: 5 октября в 02:03 вместо 20:40 4 октября.
По информации Росавиации, аэропорт Сочи работает в штатном порядке. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует: с 03:10 — в Тамбове, с 06:11 — в Нижнем Новгороде, с 06:31 — в Ярославле.