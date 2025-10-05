В аэропорту Перми задерживают вылет и прилет трех рейсов

Сразу на четыре часа задерживают вылет воздушного судна в Сочи. Совместный авиарейс N4 424 и ЕО 424 предварительно перенесли с 08:05 на 12:30. Воздушное судно из Сочи приземлилось в Перми также с опозданием: 5 октября в 02:03 вместо 20:40 4 октября.